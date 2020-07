Schneider electric : Dans le vert, un analyste confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Schneider termine la journée dans le vert alors qu'Oddo BHF a confirmé ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre, même s'il estime que le groupe 'ne devrait pas se distinguer au S1'. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 110 euros.



'Le groupe a souvent expliqué dans les années récentes qu'il avait désormais sensiblement réduit sa cyclicité. Ce n'est malheureusement pas dans cette crise qu'il pourra le démontrer, puisque le confinement devrait tout aussi durement le toucher que la plupart de ses pairs, les écarts éventuels restant liés à l'exposition géographique '.



' Dans ce domaine, le groupe a quelques bonnes cartes (avec ses 14% de CA réalisés en Chine notamment, 6% en Allemagne, etc) mais aussi des moins bonnes (17% du CA dans les pays sous confinement stricts en Europe, 5% en Inde, etc)', explique le broker.



