Schneider electric : Confirme ses objectifs pour l'exercice 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 7 566 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse organique de +9,8 % et de +15,9 % en croissance publiée.



Les Produits (60 % du C.A. du Groupe au premier trimestre) sont en hausse organique de +13 %, marquée par une croissance à deux chiffres des deux activités, Gestion de l'énergie et Automatismes industriels.



Les Systèmes (22 % du C.A. du Groupe au premier trimestre) réalisent une croissance organique de +3 %. Les Logiciels & Services (18 % du C.A. du Groupe au premier trimestre) sont en croissance organique de +7 %.



Le Groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2022: une croissance organique de l'EBITA ajusté 2022 comprise entre +9 % et +13 %, une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +7 % et +9 %, une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté comprise entre +30 et +60 points de base. Ces performances impliquent une marge d'EBITA ajusté comprise entre environ 17,6 % et 17,9 %.



Le Groupe anticipe la pondération des progrès sur ces leviers vers le second semestre.



