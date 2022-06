Schneider electric : Accord avec Claroty dans la Cybersécurité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé sa collaboration avec Claroty, la société de sécurité pour les systèmes cyber-physiques dans les environnements industriels, de santé et commerciaux.



Schneider Electric intégrera désormais The Claroty Platform dans son offre, ce qui lui permettra de mieux répondre aux nouvelles préoccupations en matière de cybersécurité, notamment la protection, la sécurité et l'assurance des clients industriels.



'Nous considérons la cybersécurité comme un élément clé de différenciation', a déclaré Jay Abdallah, VP Cybersecurity Services, Schneider Electric.



'Grâce à notre collaboration avec Claroty, nous renforçons son importance dans le processus industriel et prenons des mesures actives pour atténuer les nouveaux défis.'



