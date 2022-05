À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a présenté sa Plateforme d'exploitation de réseau en tant que service dans le cadre de son portefeuille EcoStruxure Grid.



Soutenu par la plate-forme de cloud computing ouverte de Microsoft Azure, Schneider Electric propose un environnement de déploiement qui permet d'héberger et de gérer des solutions de planification et d'exploitation du réseau sur le cloud.



' Alors que les solutions cloud continuent de démontrer leur valeur dans tous les secteurs, les opérateurs de réseau peuvent gagner de la valeur avec des déploiements simplifiés, des améliorations incrémentielles, une évolutivité accrue et une maintenance réduite, tout en permettant des services gérés et de conseil ' indique le groupe.



Schneider Electric fournit Grid Operations Platform as a Service sur Azure en collaboration avec Microsoft pour répondre aux demandes d'infrastructures énergétiques critiques pour le secteur de l'énergie.

' Ensemble, nous travaillons pour aider nos clients à gérer des réseaux plus fiables, efficaces, durables et sécurisés ' a déclaré Alexis Grenon, vice-président directeur du réseau numérique chez Schneider Electric.



