Schneider electric : Pour prendre le contrôle total d'Aveva, Schneider serait prêt à débourser 4 milliards d'euros

Grosse opération à venir pour le groupe Schneider Electric. Le géant industriel français est proche d'un accord pour faire une offre sur environ 40% du capital qu'il ne détient pas encore dans sa filiale britannique Aveva, un fournisseur de logiciels industriels. Pour finaliser ce rachat, le Français devrait débourser 3,5 millions de livres soit un peu plus de 4 milliards d'euros.

Selon la chaîne britannique Sky News, les conseils d'administration des deux entreprises discuteraient du prix de l'offre de rachat qui devrait être supérieur à 30 livres par action Aveva, valorisant ainsi le groupe britannique autour de neuf milliards de livres (10,4 milliards d'euros).

Vers 10h30 ce mardi, le cours de Schneider réagit peu à ces informations et s'échange sur les 130 euros, mais progresse de près de 10% sur les cinq derniers séances. Cette séquence haussière confère à l'industriel spécialisé dans les systèmes de gestion de l'énergie une valorisation proche des 75 milliards d'euros.

Date butoir fixée au 21 septembre

Actionnaire majoritaire depuis septembre 2017 d'Aveva, le groupe français avait confirmé fin août étudier un rachat des minoritaires du groupe britannique. Schneider Electric était alors contraint par la législation boursière britannique de réagir à une information de l'agence Bloomberg qui avait éventé ce projet de rachat des minoritaires. "Il est à noter qu’aucune proposition de rachat n'a, à ce jour, été présentée à la société et qu’il n’y a aucune certitude que le projet de rachat envisagé se matérialise" avait indiqué l'industriel français en réponse aux spéculations dans la presse concernant Aveva.

Schneider Electric doit toutefois rapidement clarifier sa position sur Aveva. L'équipementier électrique a jusqu'au 21 septembre à 17h00 GMT pour déposer une offre ferme, en vertu des règles boursières en vigueur outre-Manche. Dans l'hypothèse contraire, l'industriel français devra patienter douze mois avant de soumettre une nouvelle offre.

Une opération "inévitable et quasi-écrite à l’avance"

Selon Sky News, l’opération ne devrait pas susciter d’opposition de la part du gouvernement et des autorités de la concurrence, le groupe français détenant près de 60% du capital depuis mars 2021, à la suite de sa participation à l’augmentation de capital lancée par l’éditeur britannique de logiciels industriels dans le cadre de son rachat d’OSIsoft.

Pour Invest Securities, cette opération lui "semblait inévitable et quasi-écrite à l’avance". Aux yeux du bureau d'études, le timing semble "opportun" pour acquérir le solde du capital d'Aveva, le groupe britannique "voyant sa croissance et sa rentabilité temporairement pénalisées par l’accélération de sa migration vers le SaaS et l’abonnement, alors que la reprise des investissements Pétrole & Gaz et Utilities après l’envolée récente des prix des matières premières ne s’est pas répercutée sur les ventes du groupe britannique", poursuit Invest Securities.

