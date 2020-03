Sanofi : Sanofi noue un partenariat avec Translate Bio

PARIS (Reuters) - Sanofi et Translate Bio vont coopérer pour le développement d’un nouveau candidat-vaccin contre le coronavirus apparu fin décembre en Chine qui a contaminé près de 500.000 personnes et fait plus de 22.000 morts à travers le monde.

Les deux entreprises étudieront conjointement plusieurs candidats en vue de l’entrée en phase clinique d’un vaccin sûr et efficace contre le coronavirus SARS-CoV-2, précisent les deux entreprises dans un communiqué diffusé vendredi.

Il s’agit de la deuxième collaboration que noue Sanofi en vue de développer un candidat-vaccin contre le coronavirus après la collaboration annoncée le mois dernier avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).

"Nous sommes déterminés à explorer différents moyens pour faire face à la crise de santé publique causée par la pandémie de COVID-19, que ce soit en expérimentant des traitements ou en développant deux vaccins faisant appel à des technologies différentes. Plus nous étudierons d’approches, meilleures seront nos chances de réaliser cet objectif", a déclaré David Loew, Responsable Monde, Vaccins de Sanofi.

(Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

