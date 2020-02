Sanofi : S'associe au ministère US pour un vaccin du COVID-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur va mettre à profit ses recherches antérieures sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) pour tenter d'accélérer le développement d'un vaccin contre le COVID-19.



Sanofi collaborera avec la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), qui relève de l'Office chargé des préparatifs et réponses aux situations d'urgence en santé publique (ASPR, Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response) du ministère américain de la Santé.



Sanofi prévoit d'approfondir ses recherches sur un vaccin-candidat préclinique avancé contre le SRAS qui pourrait également protéger contre le COVID-19.



' Nous allons donc collaborer avec la BARDA pour développer au plus vite un vaccin-candidat potentiel ', a déclaré David Loew, Vice-Président Exécutif et Responsable de Sanofi Pasteur. ' Nous apporterons tout notre savoir-faire à la BARDA et sommes convaincus que cette collaboration pourrait donner des résultats significatifs en termes de protection du public contre cette poussée épidémique. '



