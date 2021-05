Sanofi : Résultats prometteurs pour Dupixent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'un essai de phase III a montré que Dupixent(dupilumab) réduisait significativement les crises d'asthme sévère et, dans undélaide deux semaines, améliore rapidement la fonction respiratoire des enfants âgés de 6 à 11ans souffrant d'asthme modéré à sévère non contrôlé.



'Les résultats de l'essai montrent que ledupilumab,ajouté à un traitement standard, réduit significativement les crises d'asthme, améliore rapidement la fonction respiratoire et le contrôle de l'asthme, ce qui est particulièrement important chez ces enfants au cours de la période formatrice de leur existence', indique le DrLeonardB.Bacharier, investigateur principal de l'essai.



Ces données seront présentées au congrès international 2021 de l'AmericanThoracicSociety(ATS 2021)dans le cadre d'un colloque scientifique.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.