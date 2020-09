Sanofi : Résultats positifs dans l'hémophilie dans le NEJM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication, par le New England Journal of Medicine (NEJM), de résultats finaux positifs de l'étude de phase I/IIa ayant évalué les profils de sécurité, de tolérance et pharmacocinétique du BIVV001 chez des adultes atteints d'hémophilie A sévère.



BIVV001 est un facteur VIII de remplacement expérimental conçu pour prolonger la protection contre les saignements à raison d'une dose prophylactique hebdomadaire. Son développement et sa commercialisation font l'objet d'une collaboration entre Sanofi et Sobi.



'Les résultats montrent qu'une seule dose de BIVV001 permet d'obtenir des concentrations élevées et soutenues de facteur, ainsi qu'une demi-vie trois à quatre fois plus longue que les traitements conventionnels de remplacement du facteur VIII', souligne le groupe de santé.



