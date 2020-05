Sanofi : Quatre nominations au comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi indique avoir désigné quatre nouveaux membres au sein de son comité exécutif, nominations qui viennent compléter les changements d'organisation apportés en février dernier, afin de resserrer son équipe dirigeante.



Le géant de la santé a ainsi désigné Natalie Bickford comme chief people officer, Arnaud Robert comme chief digital officer, Julie Van Ongevalle comme vice-présidente exécutive santé grand public et Thomas Triomphe comme vice-président exécutif Sanofi Pasteur.



L'équipe au complet comprend désormais les quatre dirigeants des entités commerciales globales, ainsi que les dirigeants monde de la recherche et du développement, des affaires industrielles, des finances, des ressources humaines, des affaires juridiques et du digital.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SANOFI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok