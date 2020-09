Sanofi : Procédure accélérée accordée pour le Dupixent

(CercleFinance.com) - Le groupe Sanofi annonce ce matin que la FDA a accordé la désignation de Breakthrough Therapy (qui lui permet de bénéficier d'une procédure accélérée) à Dupixent, dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles.



'Dupixent est le premier et le seul médicament biologique ayant donné des résultats positifs cliniquement significatifs de phase III chez des patients âgés de 12 ans et plus souffrant d'oesophagite à éosinophiles. Aucun médicament n'est encore approuvé par la FDA pour le traitement de cette maladie inflammatoire de type 2 qui altère l'oesophage et la capacité des patients à déglutir et s'alimenter', explique Sanofi.





