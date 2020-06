Sanofi : Présente les données de phase II du fitusiran

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi présente les données intermédiaires positives de sécurité et d'efficacité à long terme de l'étude de prolongation de phase II du fitusiran chez des personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs.





Cette présentation a été faite aujourd'hui dans le cadre d'une session réservée à l'actualité de la recherche du Sommet virtuel de la Fédération mondiale de l'hémophilie.



Le fitusiran, un nouvel agent thérapeutique ARNi en développement, a le potentiel de transformer le traitement de l'hémophilie, à raison d'une dose mensuelle par voie sous-cutanée chez les personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs.



Les données exploratoires à long terme montrent qu'un traitement prophylactique par fitusiran permet d'obtenir une réduction soutenue du taux annuel de saignements chez les patients atteints d'hémophilie A ou B, modérée à sévère, avec ou sans inhibiteurs.



' Ces nouvelles données intermédiaires confortent le potentiel du fitusiran et l'impact transformateur qu'il peut avoir sur la prise en charge de l'hémophilie grâce à une protection soutenue contre les saignements, pouvant être administré une fois par mois par voie sous cutanée ', a annoncé Dietmar Berger, Responsable Monde du Développement de Sanofi.



