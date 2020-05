Sanofi : Premières données positives sur Libtayo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi indique que selon les premières données d'un essai clinique pivot, son Libtayo (cemiplimab) permet d'obtenir des réponses 'durables et cliniquement significatives' dans le traitement de deuxième ligne du carcinome basocellulaire au stade avancé.



Dans le cadre de l'essai, le taux de réponse objective des patients atteint d'un CBC localement avancé s'est ainsi établi à 29%, avec une durée de réponse estimée à plus d'un an pour 85% des répondeurs au traitement.



Libtayo est développé et commercialisé conjointement par Regeneron et Sanofi dans le cadre d'un accord de collaboration global. Les deux groupes de santé prévoient des soumissions réglementaires au cours de l'année 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SANOFI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok