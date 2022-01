Sanofi : Porté par un relèvement de recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Sanofi figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 mardi, alors que les analystes de Liberum ont relevé leur recommandation sur la valeur.



La banque d'investissement britannique est passée d'un avis 'conserver' à un conseil 'd'achat' sur le titre du groupe biopharmaceutique français, avec un objectif de cours maintenu à 109 euros.



'Sanofi a affiché des performances globalement en ligne avec celles du secteur en 2021, en dépit de résultats meilleurs que prévu', souligne Liberum dans une note consacrée au secteur européen de la santé.



'La décote de plus de 20% affichée au niveau de son PER semble désormais injustifiée', ajoute l'établissement londonien, qui fait du laboratoire sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur cette année.



Vers 15h30, le titre prend 2%, alors que le CAC s'inscrit en hausse de 1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.