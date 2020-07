Sanofi : Partenariat avec MD Anderson dans l'oncologie

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce mardi avoir conclu un partenariat de cinq ans avec le centre de cancérologie MD Anderson de l'Université du Texas.



Cette collaboration stratégique vise à accélérer le développement de nouveaux traitements anticancéreux, notamment des immunothérapies et des thérapies ciblées, explique le groupe biopharmaceutique français.



Sanofi indique que le centre MD Anderson mettra à sa disposition des infrastructures d'essais cliniques afin qu'il puisse étudier le fonctionnement de certains traitements, via la caractérisation de biomarqueurs.



Les premiers projets issus du partenariat devraient être lancés dès cet été.



