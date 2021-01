Sanofi : Oddo reste à 'achat', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Sanofi avec un objectif de cours ajusté de 103 à 100 euros, dans une note sur les grandes valeurs pharmaceutiques européennes pour lesquelles il maintient sa hiérarchie sectorielle.



Pointant les réformes que pourrait appliquer Joe Biden, 'même s'il devrait être difficile de passer l'ensemble des mesures dans le contexte actuel de crise sanitaire et politique', il estime que l'incertitude pourrait continuer de peser momentanément sur le secteur.



'Toutefois les ratios de valorisation des six Big Pharma suivies sont redevenus intéressants (23% de décote médiane du PE 22 face au Stoxx 600) avec une croissance bénéficiaire toujours solide (TMVA BPA 20-24 médian de 7,3%)', juge-t-il toutefois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.