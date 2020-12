Sanofi : Oddo ne va pas modifier ses attentes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi a publié ce matin ses résultats de phase 2 de son candidat vaccin contre la COVID-19.



' Alors que les patients âgés de 18 à 49 ans ont montré une réponse immunitaire comparable à celle des patients qui se sont rétablis d'une infection au COVID-19, la réponse immunitaire des personnes plus âgées est insuffisante ' indique Oddo.



' Sanofi a ainsi décidé d'affiner sa concentration d'antigènes afin d'améliorer la réponse immunitaire chez l'ensemble des tranches de la population ' rajoute l'analyste.



Ce changement de formulation de l'antigène conduit à un retard de 6 mois sur l'approbation espérée du vaccin.



Oddo ne modifie pas ses attentes ce matin et maintient sa recommandation achat soulignant la valorisation ainsi que la croissance attractive de la société dans ces 3 prochaines années. L'objectif de cours reste à 103 E.



