Sanofi : Modification d'un essai dans le Covid-19

(CercleFinance.com) - Dans un point sur l'essai clinique adaptatif de phase II/III mené auprès de patients Covid-19 hospitalisés, Sanofi indique que l'essai de phase III sera modifié pour n'inclure que des patients présentant des formes les plus 'critiques' de la maladie.



Le comité indépendant chargé du suivi des données a recommandé la poursuite de l'essai uniquement dans ce groupe de patients, à la dose la plus élevée de Kevzara, comparé à un placebo, et de suspendre l'essai dans le groupe avec des formes 'sévères' moins avancées.



La phase III sera également modifiée pour arrêter l'administration de Kevzara à faible dose (200 mg) ; tous les nouveaux patients recevront une dose plus élevée (400 mg) ou un placebo. Aucun nouveau résultat d'innocuité n'a été observé lors de l'utilisation de Kevzara.



