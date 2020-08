Sanofi : Lancement d'une OPA sur Principia Biopharma

(CercleFinance.com) - Conformément à l'accord et au plan de fusion datés du 16 août, Sanofi annonce son intention de lancer l'offre publique d'achat (OPA) en vue de l'acquisition de la totalité des actions Principia Biopharma, au prix de 100 dollars l'action en numéraire.



L'offre expirera une minute après 23 h 59, heure de New York, le 25 septembre, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l'accord de fusion et aux règles et règlements applicables de la SEC.



La clôture de l'offre est assujettie à diverses conditions, y compris à l'apport d'au moins la majorité des actions ordinaires en circulation. Principia subsistera et deviendra une filiale indirecte intégralement détenue par le géant français de la santé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SANOFI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok