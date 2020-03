Sanofi : Lance des essais cliniques pour le coronavirus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 1% ce matin après l'annonce du lancement d'un essai clinique de phase 2 et 3 avec son partenaire Regeneron pour l'évaluation du Kevzara pour des des malades du coronavirus. Le recrutement des patients va maintenant démarrer indique ce matin Aurel BGC.



Sanofi prévoit d'approfondir ses recherches sur un vaccin-candidat préclinique avancé contre le SRAS qui pourrait également protéger contre le COVID-19.



Fin Février 2020, Sanofi Pasteur avait indiqué vouloir mettre à profit ses recherches antérieures sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) pour tenter d'accélérer le développement d'un vaccin contre le COVID-19.



Sanofi avait précisé une collaborration avec la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), qui relève de l'Office chargé des préparatifs et réponses aux situations d'urgence en santé publique (ASPR, Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response) du ministère américain de la Santé.



