Sanofi : La cession de portefeuilles à Neuraxpharm finalisée

(CercleFinance.com) - Neuraxpharm a annoncé mercredi la finalisation de l'acquisition de deux portefeuilles de produits pour les troubles du système nerveux central, la douleur et les maladies vasculaires qui appartenaient jusqu'ici à Sanofi.



Le laboratoire hispano-allemand précise que ces deux portefeuilles comprennent, à eux deux, 17 molécules représentant 38 traitements actuellement commercialisées dans plus de 50 pays.



Cet ensemble, qui comprend notamment le Tranxene, le Dogmatil ou le Trental, vise des pathologies telles que la dépression, l'anxiété, la psychose, la dépendance à l'alcool et la maladie de Parkinson.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilée, mais Neuraxpharm avait précédemment annoncé que l'acquisition de ces deux portefeuilles lui permettrait de hisser son chiffre d'affaires annuel à quelque 600 millions d'euros.



