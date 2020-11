Sanofi : La CE approuve le nouveau vaccin méningococcique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dernière innovation en matière de vaccin méningococcique, MenQuadfi a été approuvé par la commission européenne (CE) pour l'immunisation active, à partir de 12 mois, contre les infections invasives à méningocoques causées par les sérogroupes A, C, W et Y, fait savoir Sanofi aujourd'hui.



' La méningite à méningocoques peut provoquer la mort en l'espace de 24 heures ou causer des handicaps permanents à ceux et celles qui lui survivent', explique Thomas Triomphe, Responsable de Sanofi Pasteur.



' Notre ambition est de faire en sorte que ce vaccin soit disponible dans le monde entier pour protéger le plus grand nombre de personnes possible. L'approbation de MenQuadfi par la Commission européenne est un pas de plus dans cette direction. '



L'immunogénicité et la tolérance de MenQuadfi ont été évaluées chez plus de 6 300 sujets en bonne santé âgés de 12 mois et plus, auxquels une dose unique de MenQuadfi a été administrée.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.