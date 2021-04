Sanofi : L'AG vote un dividende de 3,2 euros/action pour 2020

(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sanofi, réunie aujourd'hui au siège social de la Société à Paris, a adopté toutes les résolutions soumises par ses actionnaires.



L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020 et a décidé de distribuer un dividende en numéraire, de 3,20 euros par action.



L'Assemblée a notamment approuvé le renouvellement des mandats d'administrateur de Fabienne Lecorvaisier et Melanie Lee, a ratifié la cooptation de Gilles Schnepp ainsi qu'approuvé la nomination de Barbara Lavernos en remplacement de Laurent Attal.



Sur proposition du Comité des Nominations, de la gouvernance et de la RSE, Rachel Duan a été nommée membre du Comité des rémunérations, Lise Kingo membre du Comité des Nominations de la gouvernance et de la RSE et Gilles Schnepp membre du Comité de réflexion stratégique.



Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris acte de la désignation de Wolfgang Laux et Yann Tran en remplacement respectivement de Marion Palme et Christian Senectaire en qualité d'administrateurs représentant les salariés.



A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'administration est composé de 15 administrateurs, dont sept femmes et deux administrateurs représentant les salariés.



