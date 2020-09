Sanofi : Jefferies reste à l'achat et cible un cours de 110e

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation d'achat sur la valeur et cible un cours de 110 euros.



Le broker s'attend à des bénéfices par actions en hausse de 3 à 5% à partir de 2022, notamment grâce à la réduction des coûts et à la mise en place de nouvelles procédures plus efficientes. Jefferies reste optimiste quant aux principaux moteurs de croissance du groupe, le Dupixent et les vaccins antigrippaux.



Les ventes de Dupixent comme traitement de l'asthme pourraient d'ailleurs passer de 460 millions d'euros en 2020 à 2,9 milliards d'euros en 2028, estime Jefferies.





