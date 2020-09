Sanofi : Finalise l'acquisition de Principia Biopharma

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Principia Biopharma Inc. pour 100 dollars en numéraire par action.



' L'acquisition de Principia renforce nos capacités dans deux de nos principaux domaines thérapeutiques, à savoir les maladies auto-immunitaires et les maladies allergiques, en plus de nous donner le plein contrôle sur le tolébrutinib (SAR442168) et d'autres inhibiteurs de BTK en développement ', a souligné Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi.



' L'intégration de Principia dans Sanofi augmente par ailleurs nos capacités de recherche dans la sphère des petites molécules, ce qui devrait contribuer à maintenir notre positionnement de leader dans la recherche et le développement de médicaments par voie orale pour le traitement de maladies graves. '



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.