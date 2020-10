Sanofi : Évaluation préclinique positive dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur et Translate Bio, spécialiste du développement de médicaments à ARN messager (ARNm), annoncent que l'évaluation préclinique de leur vaccin-candidat MRT5500 a montré un profil de réponse immunitaire favorable contre le SARS-CoV-2.



Selon cette évaluation, deux doses de MRT5500 ont induit la production de concentrations d'anticorps neutralisants significativement supérieures à celles observées chez les patients infectés par le virus de la Covid-19.



'Ces données justifient la poursuite du développement clinique de ce candidat-vaccin et la conduite d'un essai clinique de phase I/II qui devrait débuter dans le courant du quatrième trimestre de 2020', affirment les deux partenaires.



