Sanofi : En baisse, mais un broker reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Sanofi recule ce mercredi de -2%, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, relevant 'des paris plus ambitieux pour ne pas rater une seconde vague d'innovation' après la journée R&D du groupe.



'La dynamique de ces 5 prochaines années semble bien enclenchée bien qu'elle doive être confirmée à CT par les résultats cliniques de ces prochains mois. La présentation d'hier a permis, selon nous, de confirmer notre premier sentiment sur la vision LT que souhaite insuffler le management à la société. Nous apprécions notamment cette prise de position sur une stratégie de science plus ambitieuse avec la volonté de construire des nouvelles plateformes de développement', explique le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 108 euros, pour un potentiel de +16%.



