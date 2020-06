Sanofi : Dupixent a été approuvé en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que Dupixent (dupilumab) a été approuvé en Chine pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte.



C'est l'Agence nationale des médicaments (National Medical Products Administration, NMPA) de Chine qui a approuvé Dupixent.



La NMPA a identifié Dupixent comme un médicament étranger dont la Chine a un besoin urgent en pratique clinique, ce qui a permis d'accélérer sa procédure d'évaluation et d'approbation.



La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique qui se manifeste le plus souvent sous la forme d'éruptions cutanées.



Dupixent est approuvé dans 60 pays pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte - une des maladies médiées par une inflammation de type 2.



