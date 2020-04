Sanofi : Données positive dans la dermatite chez l'enfant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A la conférence Revolutionizing Atopic Dermatitis, Sanofi annonce que des données de phase III concernant Dupixent (dupilumab) montrent une amélioration significative de la dermatite atopique sévère non contrôlée chez les enfants âgés de six à 11 ans.



Les données confortent le profil de sécurité et de tolérance observé dans le cadre des essais menés chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique, notamment le taux numériquement inférieur d'infections cutanées comparativement au placebo.



Sanofi et Regeneron avaient annoncé les premiers résultats de cet essai en août 2019. L'extension des indications de Dupixent à l'enfant âgé de six à 11 ans fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire de la FDA, dont la décision est attendue le 26 mai 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SANOFI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok