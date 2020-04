Sanofi : Dividende approuvé en AG

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son assemblée générale ordinaire des actionnaires, réunie le 28 avril à huis clos, a décidé de distribuer un dividende en numéraire de 3,15 euros par action, dont la mise en paiement interviendra le 6 mai.



L'assemblée a également ratifié la cooptation de Paul Hudson ainsi qu'approuvé la nomination de Rachel Duan et Lise Kingo en qualité d'administrateurs indépendants en remplacement de Suet-Fern Lee et de Claudie Haigneré.



A l'issue de cette assemblée, le conseil d'administration reste composé de 16 administrateurs, dont six femmes et deux administrateurs représentant les salariés. Il reste très majoritairement composé d'administrateurs indépendants.



