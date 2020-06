Sanofi : Credit Suisse reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 105 euros sur Sanofi, après une conférence de recherche-développement (R&D) en oncologie du géant français de la santé à l'occasion de l'ASCO 2020.



'Sanofi demeure une valeur favorite dans le secteur, sur la base d'une valorisation actuelle basse et d'une amélioration attendue de la rentabilité alors que la nouvelle direction concentre mieux ses ressources à la fois en R&D et en marketing', juge le broker.



Il ajoute que 'la croissance provenant à la fois de Dupixent et des vaccins sur les toutes prochaines années, devrait donner du temps à la direction pour effectuer la transition' vers des moteurs de croissance en interne, au lieu d'actifs sous partenariats.



