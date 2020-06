Sanofi : Collaboration élargie avec Translate Bio

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur, l'entité commerciale globale vaccins de Sanofi, et Translate Bio, annoncent élargir leur accord de collaboration et de licence conclu en 2018 dans le but de développer des vaccins à ARNm pour la prévention des maladies infectieuses.



Translate Bio va recevoir un paiement initial de 425 millions de dollars, dont une participation dans son capital de 125 millions, et pourra recevoir jusqu'à 1,9 milliard de paiements d'étape potentiels, ainsi que des redevances progressives sur ventes.



Sanofi Pasteur prendra à sa charge l'intégralité des coûts pendant la durée de la collaboration. Aux termes de cet accord, il obtiendra des droits mondiaux exclusifs sur les vaccins contre les maladies infectieuses grâce à la technologie de Translate Bio.



