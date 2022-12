Sanofi : Collaboration élargie avec Innate Pharma

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi et Innate Pharma annoncent l'élargissement de leur collaboration, qui confère à Sanofi une licence sur le programme d'anticorps engageant les cellules Natural Killer (NK) ciblant la protéine B7-H3 issue de la plateforme ANKET d'Innate.



Le géant de la santé acquiert aussi une option d'ajouter jusqu'à deux cibles additionnelles de la plateforme ANKET. Une fois les candidats sélectionnés, Sanofi sera responsable de toutes les activités de développement, de fabrication et de commercialisation.



Innate recevra un paiement initial de 25 millions d'euros et jusqu'à 1,35 milliard en paiements d'étapes, à quoi s'ajouteront des redevances sur les ventes nettes potentiels. La clôture de la transaction est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence.



Les deux sociétés ont signé un premier accord autour des NK cell engagers en 2016 pour générer et évaluer jusqu'à deux candidats bispécifiques, actuellement en cours d'évaluation par les équipes R&D de Sanofi et dont l'un se trouve en phase d'étude clinique.



