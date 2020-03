Sanofi : Changements au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine assemblée générale prévue le 28 avril, la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, à savoir Rachel Duan et Lise Kingo.



Le conseil proposera aussi aux actionnaires du groupe de santé, la ratification de la nomination par cooptation de Paul Hudson et le renouvellement des mandats de Laurent Attal, Carole Piwnica, Diane Souza et Thomas Südhof.



Le mandat de Claudie Haigneré, qui arrive à expiration après trois mandats complets, ne sera pas renouvelé. Par ailleurs, Suet-Fern Lee, après avoir siégé au conseil pendant neuf ans, a déclaré son intention de prendre sa retraite et donc de démissionner avant l'assemblée.



