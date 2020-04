Sanofi : Autotest de dépistage du COVID-19 avec Luminostics

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi et Luminostics annoncent avoir associé leurs efforts pour développer une solution innovante d'autotest de dépistage du COVID-19 sur smartphone.



Les deux entreprises vont négocier un accord de collaboration en vue du développement d'une solution innovante d'autotest de dépistage du COVID-19 fondée sur la technologie exclusive de Luminostics.



Sanofi activera son réseau mondial de distribution pour déployer ce produit à l'échelle internationale.



' La contribution de Luminostics à ce projet de développement porterait sur sa technologie exclusive, qui permettra aux consommateurs de réaliser eux-mêmes le test de dépistage du COVID-19, tandis que Sanofi apporterait son savoir-faire en matière de recherche clinique avec, pour objectif, de fournir une solution basée sur smartphone ne nécessitant pas l'intervention d'un professionnel de santé ou d'un laboratoire d'analyses biologique ' indique le groupe.



' Nous pensons que ce test pourra permettre à chacun de savoir en l'espace de quelques minutes s'il est ou non infecté ', explique Alan Main, Vice-Président Exécutif, Santé Grand Public de Sanofi.



