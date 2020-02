Sanofi : Ambitionne de créer un géant européen des API

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Sanofi annonce ce jour avoir l'ambition de créer 'un leader européen dédié à la production et à la commercialisation à des tiers de principes actifs pharmaceutiques' (API).



Ces derniers sont 'les molécules essentielles entrant dans la composition de tout médicament'.



Ce projet consisterait à rassembler les activités commerciales et de développement d'API de Sanofi, avec 6 de ses sites de fabrication au sein d'une nouvelle entreprise autonome. Les sites concernés sont ceux de Brindisi (Italie), Francfort Chimie (Allemagne), Haverhill (Royaume-Uni), St Aubin les Elbeuf (France), Újpest (Hongrie) et Vertolaye (France).



'L'entreprise serait numéro 2 mondial du marché des API avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros (en 2022) et 3 100 employés. Son siège social serait situé en France. Une introduction en bourse serait étudiée sur Euronext Paris d'ici 2022, en fonction des conditions de marché', explique Sanofi, qui conserverait une participation minoritaire d'environ 30% dans le capital de la nouvelle société.



