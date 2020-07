Sanofi : Accord avec Washington pour un vaccin de la Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent la mise en place d'une collaboration avec le gouvernement des États-Unis pour accélérer le développement et la fabrication d'un vaccin à base de protéine recombinante contre la Covid-19.



Le candidat-vaccin, développé par Sanofi en partenariat avec GSK, repose sur la technologie de protéine recombinante que le Français a employée pour produire un vaccin contre la grippe et sur l'adjuvant à usage pandémique développé par le Britannique.



Le gouvernement américain fournira jusqu'à 2,1 milliards de dollars, dont plus de la moitié pour soutenir les activités de développement, le reste étant utilisé pour la fabrication à grande échelle et la livraison de 100 millions de doses initiales du vaccin.



