Saint gobain : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Saint-Gobain, avec un objectif de cours inchangé de 70 euros.



L'analyste estime que le groupe devrait enregistrer un T2 encore difficile au niveau des volumes compte tenu d'une base de comparaison élevée (au moins jusqu'à la fin du S1).



'Nous tablons sur un CA T2 de 11 978 ME en recul de 11% et un effet périmètre négatif de 4.5% (-1.9% à pcc : prix +6.0%, volume -7.9%)', indique Oddo BHF. De son côté, le consensus Visible Alpha table sur des ventes proches de 12.4 MdsE.



Le broker reste convaincu que Saint-Gobain présente encore un potentiel de bonne surprise notamment lors du S1 prochain. 'Le consensus table sur une baisse de l'EBIT annuel de 10% contre une hausse de 5/10% pour Sika et même >10% pour Holcim. Nous tablons désormais sur une baisse de 6% soit 4% au-dessus des attentes de place', indique le broker.



Oddo BHF estime que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur.



