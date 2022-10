Saint gobain : Hausse des coûts d'énergie et matières premières supérieure à €3 milliards en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(Reuters) - Saint-Gobain anticipe une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières légèrement supérieure à 3 milliards d'euros en 2022 en raison de l'inflation, a indiqué jeudi le groupe français de matériaux de construction. La seule facture énergétique du groupe devrait ainsi s'élever à près de 2,5 milliards d'euros cette année. Le groupe a toutefois précisé avoir couvert environ 80% de ses besoins en gaz naturel et en électricité pour 2022, et environ 60% pour 2023, ajoutant être confiant dans sa capacité à compenser les hausses de coûts cette année. "Pour ses principales activités manufacturières qui utilisent du gaz en Europe, le groupe a progressé rapidement dans la mise en place de plans de continuité et dans la flexibilisation de ses opérations pour fonctionner avec une moindre consommation d'énergie ou avec une énergie alternative", a-t-il indiqué dans un communiqué. Quatre de ses usines de fabrication de verre utilisent du fioul ou du diesel pour fonctionner, tandis que quatre autres sont en transition pour une conversion possible d'ici fin 2022, et deux autres courant 2023. Dans le domaine de l'isolation, plus de la moitié de ses 25 usines en Europe disposent d'un four fonctionnant à l'électricité, tandis que des investissements sont en cours pour utiliser des énergies alternatives d'ici la fin de l'année, notamment dans quatre sites en Allemagne. Le chiffre d'affaires trimestriel de Saint-Gobain a augmenté de 19,6% sur un an à 12,9 milliards d'euros, dépassant les 12,7 milliards d'euros prévus dans le consensus fourni par la compagnie, grâce à une croissance interne à deux chiffres dans tous les segments, tirée notamment par les solutions de haute performance, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Le groupe a par ailleurs confirmé ses prévisions pour 2022.

(1 $ = 1,0014 euros)

(Reportage Dina Kartit ; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)

