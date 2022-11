Saint gobain : Début de la construction d'une usine à Oxford

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a organisé une cérémonie pour le début de la construction d'une usine de verre à Oxford, en Caroline du Nord.



L'investissement, qui devrait s'élever à 167 millions de dollars, représente le plus gros investissement jamais réalisé par l'entreprise dans une usine de toiture aux États-Unis.



Le projet, qui a bénéficié de plus de 700 000 dollars d'incitations et de subventions de la part de l'État de Caroline du Nord soutiendra la clientèle croissante de l'entreprise dans le sud-est des États-Unis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel