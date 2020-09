Saint gobain : Barclays relève ses prévisions de résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays confirme son conseil à surpondérer sur le titre est relève son objectif de cours à 41 E (contre 38 E) après l'annonce des résultats du 1er semestre 2020.



L'analyste estime que la plupart des marchés se redressent plus rapidement que prévu et pense que Saint-Gobain est bien placé pour bénéficier d'une vague de développement dans l'UE.



' Nous prenons désormais en compte un environnement plus favorable à l'avenir, en particulier sur les marchés de la construction, avec un certain rebond dans la plupart des zones géographiques (Europe, États-Unis et Royaume-Uni) au troisième trimestre 2020 ' indique Barclays.



Le bureau d'analyses estime que le titre reste l'un des moins chers dans le secteur de la construction européenne et ne reflète pas l'amélioration de son profil.



' Combiné à des économies de coûts supplémentaires, cela nous amène à relever nos prévisions d'EBIT de 5 % en moyenne sur la période 2020 et 2022 ' rajoute Barclays.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SAINT GOBAIN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok