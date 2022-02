Safe orthopaedics : Accord de développement avec Brainlab

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics annonce la signature d'un accord de développement avec Brainlab, acteur de référence mondiale en navigation médicale.



La navigation rachidienne Brainlab permet un positionnement précis des vis

pédiculaires et une réduction considérable de l'exposition aux rayons X.



'Cette technologie permet de planifier plus précisément les incisions et les trajectoires avec n'importe quel instrument et aide le positionnement des implants', indique Safe Orthopaedics.



La collaboration envisagée entre les deux sociétés consiste à rendre compatible les technologies prêtes-à-l'emploi de Safe Orthopaedics et la technologie de navigation rachis et trauma 3D de Brainlab notamment.





