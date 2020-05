Rothschild & co : Les revenus du T1 en baisse de -6%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Rothschild & Co annonce ce soir un chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 de 416,4 millions d'euros, en baisse de -6% par rapport au trois premiers mois de 2019.



Il revendique ainsi 'un fort démarrage en 2020', 'impacté en mars par le Covid-19'.



'Bien qu'il y ait encore beaucoup d'incertitude quant à l'évolution de l'épidémie et, par conséquent, à son effet sur nos résultats financiers de 2020, il est clair que cet impact sera significativement négatif pour le Groupe par rapport à 2019. Toutefois, nous restons concentrés sur notre stratégie d'accroissement des revenus tout en maintenant un contrôle strict des coûts, nous avons l'avantage de pouvoir gérer un élément important de notre base de coûts qui est la rémunération variable', explique le groupe s'agissant de ses perspectives.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ROTHSCHILD & CO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok