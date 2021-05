Roctool : Le savoyard RocTool va développer avec le CEA les panneaux solaires du futur

(BFM Bourse) - Auteur d'un parcours sans éclat jusqu'à présent en Bourse, la société qui développe de nouveaux procédés de fabrication de pièces plastiques ou composites à destination de différentes industries signe un rebond vendredi matin. Le CEA l'a choisie pour développer une nouvelle génération de panneaux solaires à base de matériaux biosourcés.

Introduit en 2013 sur Euronext Growth, RocTool a du mal à se faire une place en Bourse. D'une part, le groupe originaire du Bourget-du-Lac (Savoie) s'est peu adressé aux particuliers : son arrivée, en provenance du Marché Libre, a donné lieu à une levée de fonds ouverte seulement aux investisseurs qualifiés et la part du capital non détenue par des fonds spécialisés (NextStage pour le premier d'entre eux) est encore très réduite. D'autre part, il est difficile de toucher concrètement du doigt son activité puisque RocTool n'est pas lui-même un industriel, mais un fournisseur de technologies à l'industrie.

Pourtant, il est fort à parier que chacun retrouve dans son environnement immédiat -par exemple dans sa voiture ou ses appareils électroniques- des pièces plastiques ou composites dont la fabrication s'appuie sur ses solutions. Le groupe est spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement (technologie brevetée "Heat & Cool") des moules pour les plastiques et les composites. Ses procédés présentent de nombreux avantages pour les industriels, à commencer par une réduction des temps de cycles de production -donc le coût- et des possibilités élargies en termes de qualité (aspect et texture des surfaces, finesse, robustesse, etc.)

Des clients variés pour son système de licences

Malgré la crise, le secteur automobile est resté en 2020 son principal marché (28% du chiffre d’affaires total), suivi par les produits de grande consommation -par exemple certaines parties des cafetières Nespresso- (19%), la beauté (17%), et l’électronique (14%), avec également une forte progression dans le médical (7% contre 2% en 2019).

Pour permettre l'accès à sa technologie, RocTool concède des licences moyennant un droit d'accès forfaitaire et une redevance proportionnelle à la production du client (directement liée à l’utilisation de la technologie). Toutefois, malgré un parc de clients grandissant -souvent des marques de renommée mondiale, dont l'identité est généralement tenue confidentielle- la société reste à ce jour déficitaire.

Vendredi matin, le titre connaissait un certain intérêt, gagnant jusqu'à 8,4% après l'annonce d'un partenariat avec le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) pour développer les panneaux photovoltaïques de demain.

Des panneaux solaires avec des matériaux bio-sourcés et recyclables

Dans le cadre du dispositif EasyPOC, financé à 100% par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce partenariat a pour objectif "de penser et concevoir des panneaux photovoltaïques plus responsables", a indiqué RocTool. Pendant douze mois mois, les laboratoires du CEA à l'Institut national de l'énergie solaire (INES, centre de référence en Europe) et Roctool vont collaborer à la conception de panneaux photovoltaïques innovants, plus rapidement fabriqués et réalisés avec des matériaux bio-sourcés et recyclables, pour de nouvelles applications tels les transports, le nautisme et l’automobile.

La société explique que c'est grâce à un webinaire organisé l'an dernier pour présenter sa technologie LIT (Light Induction Tooling), que le CEA a remarqué "la pertinence et les performances possibles grâce à ces procédés toujours plus innovants et éco-responsables".

"C’est une grande fierté pour RocTool et ses équipes de s’être vu choisi pour ce partenariat qui permettra de rendre l’énergie solaire, plus verte et responsable au travers de l’optimisation des panneaux photovoltaïques. Fort d’un écosystème riche et particulièrement innovant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous pourrons, avec notre voisin l’INES, leader mondial des technologies solaires, bénéficier de sa plateforme technologique et de ses compétences reconnues pour aboutir à une preuve de concept", a déclaré Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool.

Pour l'action toutefois, l'intérêt se dissipait rapidement, le cours s'étant retourné pour perdre 1,68% à 2,34 euros dès la fin de matinée.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse