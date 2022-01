Roctool : Décathlon va utiliser pour ses casques la technologie de Roctool, qui flambe en Bourse

(BFM Bourse) - Le cours de la firme savoyarde, très discrète depuis son arrivée en Bourse en 2013, connaît depuis l'été dernier un regain d'intérêt spectaculaire grâce à une série de partenariats. L'annonce du lancement cette année par Décathlon d'une série de casques fabriqués avec sa technologie accélère le mouvement.

Le vif redressement entamé par l'action Roctool depuis un plancher quasi-historique cet été se confirme mercredi, alors que le spécialiste savoyard annonce le démarrage d'ici fin 2022 par Décathlon de la production de casques "Eco-Moulded" utilisant sa technologie de chauffage et de refroidissement ("Heat & Cool") de moules de pièces plastiques, permettant de diminuer la quantité de plastique utilisée sans sacrifier aux caractéristiques de solidité.

Vers 09h30 mercredi, le cours s'envole même de 24,45% à 5,70 euros, ce qui valorise l'entreprise 26 millions d'euros au total. L'action Roctool a désormais triplé de valeur depuis août dernier.

Un peu plus d’un an après le lancement d’un prototype de casque destiné à évaluer la technologie Roctool, Decathlon a choisi d'intégrer cette technologie au process industriel Decathlon Head Protection pour une première série de casques cyclistes de modèle urbain.

Réduction de l'empreinte carbone

Les prototypes "ont permis de valider qu’avec la technologie de chauffe rapide brevetée par Roctool, il est possible de réaliser des pièces bien plus fines qu’en conventionnel, et de réduire ainsi la part de matière plastique utilisée par pièce, tout en conservant des propriétés mécaniques similaires. En effet, la couche extérieure du casque moulée propose une réduction spectaculaire de 45% de la part de matière plastique utilisée conventionnellement", souligne Roctool. Cette économie de matière plastique permet de réaliser un gain de 14% en kg CO2 équivalent sur l'impact total du modèle choisi pour cette première étude.

"La phase de prototypage a confirmé nos attentes en termes de finesse de pièce et d’économie de matière. Nous sommes impatients d’exploiter la technologie en production pour contribuer aux efforts du groupe quant à la réduction de CO2 par pièce produite", a assuré Franck Pacaud, Manager Decathlon Head Protection, cité dans un communiqué. L'enseigne sportive pourrait à terme déployer la technologie à d’autres modèles de casques dans le groupe.

Optimisation des finitions

"Avec ces lancements et ce partenariat, Decathlon rejoint le cercle des grandes marques qui misent sur notre technologie pour les années à venir et contribue à l’accélération de notre solution d’Eco-Moulding" souligne Mathieu Boulanger, le directeur général de Roctool. Le modèle choisi par l'entreprise consiste à concéder des licences d'utilisation de sa technologie moyennant un droit d'accès forfaitaire plus une redevance proportionnelle à la production concernée.

Avec son initiative "Eco-Moulding", Roctool entend aller plus loin que l'allègement. Si la technologie Heat & Cool permet d'affiner l'épaisseur des pièces afin de limiter la part plastique par pièce produite, il s'agit également d'optimiser le procédé de moulage, avec des chauffes et des refroidissements ultra performants, et d'exploiter la surface même du moule pour produire de nouvelles finition de surface (réduisant voire éliminant les opérations de finitions habituelles comme la peinture).

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse