Roche bobois : Hausse de 88% du RNPG annuel

(CercleFinance.com) - Roche Bobois dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en forte croissance de 87,8% à 18,7 millions d'euros au titre de l'année écoulée, ainsi qu'un taux de marge d'EBITDA courant en amélioration de 0,6 point à 19,5%.



Le chiffre d'affaires du distributeur d'ameublement ressort à 334 millions d'euros, en hausse de 25,5% (+26,5% à taux de changes constants), niveau d'activité qui se reflète sur l'ensemble des zones géographiques et en particulier en France et aux États-Unis.



Il sera proposé la distribution de 52% du résultat net 2021, soit un dividende doublé à un euro par action. Au vu du portefeuille de commandes existant, Roche Bobois confirme une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au premier semestre 2022.



