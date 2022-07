Robertet : Projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

(CercleFinance.com) - L'AMF indique avoir été saisie par Lazard Frères Banque et Portzamparc, agissant pour le compte de Robertet, d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) dans le cadre d'un programme de rachat par la société de ses propres actions.



Robertet s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 225.989 de ses propres actions, soit 9,77% de son capital, au prix unitaire de 885 euros, dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 14 juin.



La société Maubert, qui détient 970.578 actions, soit 41,97% du capital et 60,99% des droits de vote, a l'intention d'apporter à l'OPAS la totalité de ces actions, un mécanisme de réduction proportionnelle pour les actionnaires répondant à l'offre étant prévu.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel