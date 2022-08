Robertet : L'OPAS ouvre le 2 août

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) de ses propres actions par Robertet, sera ouverte du 2 au 26 août inclus. Euronext Paris fera connaître par un avis les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.



La société de parfums et arômes s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 225.989 de ses propres actions, soit 9,77% de son capital, au prix unitaire de 885 euros, étant précisé qu'il n'auto-détient à ce jour aucune action.



Dans l'hypothèse où le nombre d'actions apportées à l'offre serait supérieur à 225.989 actions, il sera procédé, pour chaque actionnaire répondant à l'offre, à une réduction de sa demande proportionnelle au nombre d'actions présentées.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel