Remy cointreau : Marge record et objectifs relevés, Rémy Cointreau atteint un nouveau sommet boursier

(BFM Bourse) - Fort d'un troisième trimestre "formidable" selon son directeur général Eric Viallat, avec un bénéfice trimestriel multiplié par deux et une marge opérationnelle courante à un record historique, Rémy Cointreau rehausse ses perspectives annuelles. Le titre décolle

Si la publication du point d'activité trimestriel du groupe de spiritueux n'avait pas franchement remué les foules le 22 octobre dernier (+1,8% sur la séance), le détail des comptes de ce semestre particulièrement dynamique soulève lui un enthousiasme bien plus prononcé du côté des investisseurs. Vers 9h45, le titre Rémy Cointreau affiche -de loin- la meilleure performance de l'ensemble du SBF 120 avec un bond de 9,6% à 204,8 euros, soit rien moins qu'un nouveau sommet historique. Cette flambée permet par ailleurs au groupe de vins et de spiritueux de franchir le seuil des 10 milliards d'euros de capitalisation pour la première fois.

Déçu par l'absence de relèvement d'objectifs annuels à l'issue du premier trimestre clos fin juin au cours duquel Rémy Cointreau avait délivré une "croissance exceptionnelle" de ses ventes (+105% en organique à 293,1 millions de revenus), le marché applaudit ce jeudi la confiance affichée par le groupe pour la deuxième moitié de son exercice décalé clos fin mars.

"Fort de ses résultats meilleurs qu'attendus au premier semestre, Rémy Cointreau relève son objectif annuel et vise désormais une croissance organique très forte de son résultat opérationnel courant (ROC, NDLR)", est-il indiqué dans le communiqué, sans autre précision chiffrée, quand le groupe avait conforté fin octobre sa prévision d'une croissance "forte" de son ROC. Compte tenu de la volonté du groupe d'intensifier ses investissements en marketing et communication, de maîtriser ses stocks stratégiques au 4e trimestre et d'une base de comparaison élevée au second semestre (+27%), "la croissance organique du ROC bénéficiera uniquement de la croissance exceptionnelle du premier semestre" précise le groupe. "En conséquence, Rémy Cointreau anticipe désormais une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante" est-il ajouté.

Cette dernière a de fait bondi de 8,3 points (ou 830 points de base) sur les six premiers mois de l'exercice 2021-2022 à 33,0%, soit "un nouveau plus haut historique" se félicite le groupe. À titre de comparaison, la marge opérationnelle courante avait atteint 23,4% sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, en hausse de 2,4 points sur un an et "proche de ses plus hauts historiques" pointant alors Rémy Cointreau. La marge brute frôle de son côté les 70% au premier semestre (+4,4% à 69,1%).

Pour rappel, le groupe avait déjà annoncé fin octobre que ses revenus semestriels avaient progressé de 52% en organique sur un an (soit +26,9% sur deux ans) à 645,3 millions d'euros. Il dévoile en revanche ce jeudi matin un doublement (+100,4%) de son bénéfice opérationnel courant sur la même période à 212,9 millions d'euros, ainsi que de son bénéfice net part du groupe (+106,1% à 134 millions d'euros).

Cité dans le communiqué, le directeur général Eric Vallat évoque un "semestre formidable" qui "reflète [les] gains de parts de marché" du groupe. "Ces résultats renforcent notre capacité à devenir le leader mondial des vins d'exception" estime-t-il également.

À noter que sur la seule division Cognac, qui contribue à hauteur de 72% aux revenus totaux de Rémy Cointreau, et à près de 90% du résultat opérationnel courant, la marge opérationnelle courante atteint même 40,5%, contre 30,6% au premier semestre 2020-2021.

Dans le sillage de Rémy Cointreau, Pernod Ricard -dont l'exercice est également décalé et qui présentera ses résultats semestriels le 10 février prochain- gagne 1,8% vers 10h30, parmi les plus fortes hausses d'un CAC 40 qui tente de rebondir après 5 séances consécutives dans le rouge.

