Quantum genomics : Va présenter les résultats du Firibastat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce que la présentation des résultats de son étude de phase III FRESH, dans l'HTA résistante, aura finalement lieu le 7 Novembre 2022.



Cette présentation se fera dans le cadre d'une session spécifique que l'American Heart Association (AHA) a décidé de dédier à l'HTA résistante lors de son congrès annuel.



' Cette session spécifique démontre une fois de plus l'intérêt de la communauté pour une nouvelle classe thérapeutique, comme celle représentée par le firibastat, permettant de prendre en charge l'hypertension artérielle résistante ', déclare Bruno Besse, directeur médical de Quantum Genomics.



Les résultats de l'étude, présentés au congrès de l'AHA par le Pr Bakris, constitueront une première étape clé vers le dépôt du dossier d'enregistrement auprès des autorités américaines et européennes.



L'étude FRESH est la première étude pivot de phase III ayant pour objectif d'évaluer l'efficacité et la tolérance du firibastat dans le traitement de l'hypertension artérielle difficile résistante.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.